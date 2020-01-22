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Связали скотчем: пассажиры рейса Уфа - Дубай угомонили дебоширку, чтобы долететь на отдых

Валентина Пескова
22:51 22.01.2020
По прилете на место назначения, женщину передали в руки полицейских.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пассажиры рейса Уфа - Дубай вынуждены были связать скотчем пьяную дебоширку, иначе самолет пришлось бы экстренно посадить в Иране.

Жительница столицы Башкирии уже зашла на борт нетрезвой. После взлета начала петь и танцевать. В ответ на замечания женщина набросилась на соседей по креслам и ударила нескольких мужчин сумкой и кулаками. На просьбы бортпроводников успокоиться дама не реагировала.

После того, как бесчинства продолжались 40 минут, командир экипажа объявил, что если пассажирка не перестанет буянить, лайнер совершит вынужденную посадку.

Тогда мужчины нашли на женщину управу, связав ей руки скотчем. В итоге хулиганка все-таки успокоилась и уснула. По прилете в ОАЭ гражданку пригласили первой на выход и передали полиции. Ей грозит штраф или исправительные работы.

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