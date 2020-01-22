«Худые, одни глаза торчали»: последний из освобождавших Освенцим танкист рассказал об ужасах лагеря смерти

Отдельные представители действующих польских властей умудряются делать заявления, что Красная Армия якобы поздно освободила Освенцим. Подобные высказывания позволил себе польский премьер - и все это накануне масштабных памятных мероприятий по жертвам Холокоста в Израиле.

Вырубленный в скале на горе памяти музей истории холокоста «Яд ва-Шем» (в переводе с иврита «память и имя») в Иерусалиме по задумке архитекторов построен в форме гигантской стрелы, пронзающую землю. Снаружи он представляет собой бетонную треугольную призму, большая часть которой находится под землей. Таким образом, что свет туда проникает лишь через узкий стеклянный купол на крыше здания.

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Специальный корреспондент «Звезды» вместе с другими российскими журналистами увидел личные вещи уничтоженных нацистами евреев и узнал о том, какую роль сыграла в освобождении узников концлагерей Красная армия.

«Я когда-то работала в Болдине, в музее Пушкина. И мы говорили, что за таким бюро мог писать Пушкин. Здесь мы говорим, вот это предметы, которые привезены из лагерей смерти. Предметы, которые принадлежали евреям», - говорит сотрудник музея Алефтина Постернак.

96-летний Давид Душман - последний из оставшихся в живых танкистов, освобождавших Освенцим. На своей боевой машине он проломил ворота лагеря, разорвал колючую проволоку ограждений. Провел в лагере меньше часа, но этого оказалось достаточно, чтобы запомнить увиденное на всю жизнь.

«Когда мы вернулись к Освенциму, мы вообще не знали, что Освенцим существует. Немцев не было, они все убежали. Мы поломали этот забор, увидели этих измученных людей за колючей проволкой в полосатой форме, раздали продукты и уехали. Напуганные, голодные люди были. Худые, одни глаза торчали. Полосатая форма. Они нас боялись и боялись всех остальных», - говорит Давид Душман.

Из шести миллионов уничтоженных фашистами евреев не меньше половины погибли в концлагерях на территории Польши. И там работали не только фашисты. Но и их пособники - польские и украинские каратели, выходцы из прибалтийских стран. При этом даже сейчас в Польше находятся те, кто позволяют себе предъявлять претензии в адрес освободителей их страны от фашистов.

«И хотя Освенцим в конце концов освободила Красная Армия, лагерь можно было освободить на полгода раньше. Летом 1944 года Советская армия стояла в 200 километрах от Освенцима, но наступление было остановлено - немцы получили возможность к отступлению и устраивали марши смерти до января 1945 года. Спасение евреев никогда не было приоритетом Сталина и Красной армии», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уже заявила, что это не статья, а «настоящее самоубийство». Она напомнила, что именно благодаря Советскому союзу Польше вернулись утраченные земли, а страна вошла в состав ООН. Впрочем, заявления польского руководства уже не удивляют даже самих ветеранов.

«Чего ему делать, если они вообще сейчас себя так ведут, поляки. Ведь 600 тысяч солдат советских, которые освобождали Польшу, легли там намертво, теперь они их сносят, памятники. Ну что это?!», - возмущается живший с 1941 по 1944 год в Ленинграде Дмитрий Тарасевич.

Тарасевич уже давно живет в Израиле. Показывает нам фотографии, вспоминает, как еще ребенком два раза едва не погиб. Машина, в которой его должны были эвакуировать, провалилась под лед Ладожского озера - никто из его друзей не выжил. В другой раз он попал под обстрел, пуля задела голову по касательной.

В среду, 22 января, защитники блокадного Ленинграда встретились с губернатором Петербурга Александром Бегловым, а уже завтра в Иерусалиме откроют памятник, посвященный их подвигу. На пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста приедут делегации почти из 50 стран мира.