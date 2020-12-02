«Пушистое» банкротство: чем обернется для европейских звероферм уничтожение норок из-за COVID-19

В Литве из-за коронавируса погибли более тысячи особей норок. Вспышка эпидемии произошла на одной из звероводческих ферм. COVID-19 также обнаружили и у нескольких сотрудников. Чтобы остановить распространение инфекции теперь придется усыпить еще 40 тысяч пушных зверьков.

Тем временем, по всей Европе уничтожили уже миллионы норок. И пока ученые выясняют, как животные заразились коронавирусом и могут ли они передать болезнь людям, фермеры разоряются.

«Я думаю, что норка вряд ли представляет какую-то серьезную угрозу для человека. Скажем, в условиях зверофермы норки находятся в одном месте, там сильный ветеринарный контроль. И если они могут заразиться, то только от самого человека», - объяснил владелец ДЦК «Соболь» Валентин Полевой.

Зараженных норок, тем временем, обнаружили в Нидерландах, Испании, Швеции, в США. Но больше всего в Дании - там от животных заразились 14 человек. После этого местные власти решили истребить сразу всех норок, даже совершенно здоровых.

Было уничтожено 17 миллионов особей. Разорились фермеры, возмущались зоозащитники. Этот скандал потряс все Датское королевство. Под натиском негодования Дания признала ошибку и заявила, что гибель многих животных была напрасной.

«Норки оказались чувствительны к человеческому вирусу, он в них размножается, вызывает заболевание и самое главное, от них заражаются и друге люди. Поэтому они вызывали такое беспокойство. Но то, что предприняла Дания - это чрезмерная мера», - уверен заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

А спустя пару недель после закапывания, тела норок начали взрываться и подниматься на поверхность. Сейчас их нужно перезахоронить. А вот как будут компенсировать убытки фермерам - пока неясно.

Масштаб угрозы оказался не таким уж страшным, но шведские ученые насторожились. Они предположили, что в появлении вируса виноваты вовсе не Уханьские летучие мыши, а именно норки. Сейчас ВОЗ создает специальную группу вирусологов, которые изучат и эту версию.

До того, как правительство дало отмашку на уничтожение, Дания была крупнейшим в мире производителем норкового меха, за ней шли Польша, Финляндия, Литва. В России производство пушнины - тоже традиция, которой почти 100 лет. Так что же будет с нашими норками? Чтобы не повторить путь Дании, в России испытывают вакцину не только для людей.

«Если население будут провакцинировано, источник опасности для норок исчезнет, их не придется вакцинировать. Но если будет в этом необходимость - мы будем проводить вакцинацию. Я думаю, что необходимости не будет. Срок жизни животного на ферме короткий», - объяснила председатель национальной Ассоциации звероводов Надежда Зубкова.

Ни одного случая заражения норок в России нет. Зверьки сейчас на волне популярности - их заводят почти так же часто, как кошек. А рекомендации для животных такие же, как и для человека: ограничить контакты своего питомца с другими людьми.