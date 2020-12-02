Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двенадцать дней без света: на остров Русский вернули электричество

Тамара Астапенкова
02:25 02.12.2020
Специалисты подключили последние два поселка, которые оставались без света после ледяного дождя, обрушившегося на Приморье 19 ноября.
Двенадцать дней без света: на остров Русский вернули электричество
© Фото: oboronenergo_official instagram

На острове Русский полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты подключили последние два поселка, которые оставались без света после ледяного дождя, обрушившегося на Приморье 19 ноября. Об этом сообщил директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин.

«Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома. Далее мы планируем повысить надежность работы электросетевого хозяйства: установить новые опоры, в том числе бетонные, провести современный провод», - сообщил ТАСС Кирюхин.

© oboronenergo_official instagram

Он добавил, что на острове случились наиболее сильные повреждения из-за ледяного дождя. Шторм разрушил 73% линий электропередачи, большую часть которых специалистам пришлось отстраивать заново. Также дополнительные сложности возникли из-за закрытия 21 ноября движения по мосту - единственной дороге, соединяющий Русский с материковой частью Владивостока.

«Это внесло дополнительные сложности в процесс доставки специальной техники - вышек, буров, мульчеров. Поэтому до подхода спецтехники бригады разбирали завалы и пилили деревья вручную. Чтобы ускорить процесс восстановления, в Приморский край были направлены работники филиалов АО “Оборонэнерго” со всей страны», - добавил Кирюхин.

Напомним, что 19 ноября на Приморский край обрушился ледяной дождь, что привело к многочисленным повреждениям линий электропередач, авариям, заторам на дорогах, а также травмам среди местных жителей. В результате власти края ввели в нескольких районах режим ЧС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:22 В стране и мире
В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Кабуле дипломатов
23:00 В стране и мире
Число жертв трагедии в Трире возросло до пяти человек
22:58 В стране и мире
Радио «Звезда» победило в двух номинациях национальной премии «Радиомания-2020»
22:55 Спорт
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов
21:58 В стране и мире
В Роскосмосе назвали историческим событием прилунение китайского аппарата «Чанъэ-5»
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.