Профессионалы и управленцы из регионов: эксперт оценил состав нового правительства РФ

В правительстве России появились управленцы, отличившиеся на местах, и это свидетельствует о положительных тенденциях в общем по стране, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В правительстве появилось несколько представителей регионов, я имею ввиду губернатора Пермского края и ректора Тюменского госунивера. Это на самом деле хорошо. Фактически, речь идет о том, что правительство формируется с учетом положительного опыта тех управленцев, которые находятся на местах», - рассказал эксперт «Звезде».

При этом он отметил правильность назначения на пост главы министерств людей, которые уже смогли отличиться в какой-либо сфере.

«В данном правительстве много профессионалов, которые сделали шаг в своем карьерном росте. Например, министр просвещения Сергей Кравцов. На протяжении нескольких лет он успешно руководил Рособрнадзором. И министерское кресло нужно рассматривать, как существенное повышение», - подчеркнул Шаповалов.

По мнению эксперта серьезным плюсом является и то, что в правительстве остались самые авторитетные министры.

«В правительстве остались такие популярные министры, как Сергей Лавров, так и Сергей Шойгу. И это серьезный плюс, потому что это и авторитетные в обществе политики и люди, которые являются профессионалами в своей деятельности», - заключил Владимир Шаповалов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров во вторник, 21 января.