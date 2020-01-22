ВОЗ назвал количество заболевших коронавирусом из Китая

По данным Всемирной организация здравоохранения, в четырех странах мира были подтверждены более 280 случаев заражения коронавирусом нового типа из Китая.

Уточняется, что 278 случаев зафиксировано в Китае, два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея.

«Из 278 случаев заражения в Китае 258 зарегистрировано в провинции Хубэй, 14 в провинции Гуандун, пять в муниципалитете Пекина и один в Шанхае», - пишет РИА Новости.

Однако, по информации Breaking News, во вторник, 21 января, первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Соединенных Штатах в Сиэтле.

На данный момент во всех странах, где были констатированы случаи заболевания китайским вирусом, усилены меры контроля.

Накануне в Минздраве РФ заявили, что данный вирус представляет одну из биологических угроз населению России.