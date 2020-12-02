Суд оштрафовал МГТУ им. Баумана на полмиллиона из-за ковидных нарушений

Басманный районный суд оштрафовал Московский государственный технологический университет имени (МГТУ) имени Баумана на 500 тысяч рублей, а его проректора на 300 тысяч рублей из-за несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции.

О принятом решении сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора Москвы.

«Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ имени Н.Э.Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500.000 рублей. Кроме этого суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и должностного лица - проректора по административной и правовой работе МГТУ имени Н.Э.Баумана и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300.000 рублей», - говорится в сообщении.

О проблемах в одном из ведущих вузов России стало известно в конце октября. Выяснилось, что в заведении не соблюдались меры по предотвращению распространения опасной инфекции.

С целью проверки поступающих жалоб Роспотребнадзор организовал выездную проверку университета, которая подтвердила факты нарушений. После этого было принято решение о временном закрытии учебного заведения.