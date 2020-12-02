Блогера, знакомая которого умерла во время стрима, доставили к следователю

Подмосковного блогера, в доме у которого умерла девушка во время прямого эфира, доставили к следователю для беседы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Молодой человек доставлен к следователю, в настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия», - приводит РИА Новости ее слова.

Ранее стало известно, что блогер Стас Решетников проводил стрим, во время которого умерла девушка, находившаяся у него в гостях. По предварительным данным, она могла скончаться от переохлаждения.

Согласно записи стрима, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, при этом останавливать трансляцию не собирался. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример распивал, предположительно, спиртное. Когда приехали медики, Решетников также не остановил трансляцию, и в прямом эфире врач констатировал смерть девушки.

Пользователи социальных сетей предположили, что блогер имеет отношение к смерти девушки. Как позже заявила Врадий, следствие рассмотрит и эту версию случившегося.