Ни у одного из госпитализированных в Петербурге не подтвердился коронавирус

У госпитализированных в Санкт-Петербурге пассажиров рейса, прилетевшего в Пулково из Китая, диагноз коронавирусной инфекции не установлен. Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ, сообщили «Звезде» в Минздраве России.

Оба пациента находятся в профильных медицинских организациях города. Состояние пациентов оценивается медиками как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

«Вопрос оказания медицинской помощи указанным гражданам находится на личном контроле Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко», - заявили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что в России завершается разработка тестов, необходимых для специфической детекции коронавируса, что позволит проводить диагностику данного заболевания в срок, не превышающий 30 минут.