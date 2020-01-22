Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Введение в России фигуры «наставника» над главой государства было бы губительным решением, так как привело бы к двоевластию в стране. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Вопрос на данную тему президенту задала студентка МГИМО во время его встречи с учащимися ведущих отечественных университетов в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Девушка предложила перенять опыт Сингапура, где роль министра-наставника с 2004 по 2011 год занимал экс-премьер Ли Куан Ю.

«Вы хотите, чтобы я был наставником? » - уточнил Владимир Путин.

После этого глава государства заметил, что это подрывало бы институт президента и привело бы к двоевластию.

«Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», - заключил президент.

Владимир Путин встретился с учащимися вузов в преддверии Дня российского студенчества. В образовательном центре «Сириус» в Сочи президент бывал неоднократно.