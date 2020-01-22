Путин пообещал ввести гранты для педагогов

По словам главы государства, "можно сказать, что решение уже принято", нужно лишь подготовиться к его реализации

Владимир Путин рассказал, что в России готовится к реализации система грантов для учителей. Отвечая на вопрос студентов на встрече в Сочи, президент подчеркнул, что решение по этой теме уже принято.

«Мы сейчас как раз это изучаем. Можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации», - отметил Путин.

Президент России также заявил, что в обществе надо воспитывать бережное отношение к педагогам. По его словам, именно учителя и родители являются важнейшими людьми в жизни человека.

«В обществе, конечно, надо воспитывать бережное отношение к учителю, уважительное отношение к учителю. Вот это чрезвычайно важно», - подчеркнул российский лидер.

Он назвал важной задачей государства, СМИ и общественных организаций поддерживать позитивный образ учителя и формировать уважительное отношение к ним.