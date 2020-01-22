Большие вопросы в маленьком городе: как прошел визит Путина в Усмань

Владимир Путин посетил маленький населенный пункт Усмань в Липецкой области. Сначала президент побывал в Усманьской школе искусств - на развитие именно таких центров из бюджета выделяют восемь миллиардов рублей. Здесь можно заниматься хореографией, брать уроки рисования или учиться фотографии. Проблемы только две, сетуют педагоги: старый рояль не строит, и нет автобуса, чтобы бесплатно возить на занятия учеников из дальних сел. Путин обещает решить обе.

Неподалеку отсюда открывают новую детскую поликлинику. Ее построили всего за пять месяцев в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Каждому, кто приезжает сюда работать, дают подъемный миллион по федеральной программе «Земский доктор», а местные власти добавляют еще один.

Рядом скоро появится новая школа. Усмань - хороший пример того, как можно улучшать жизнь маленьких городов и сел, грамотно расходуя федеральные и региональные деньги. Во многом именно для этого было решено внести поправку в Конституцию, говорит на встрече с местными жителями и активистами «Общероссийского народного фронта» Владимир Путин.

Это и повышение минимального размера оплаты труда, и помощь малообеспеченным семьям и, конечно, материнский капитал, который теперь будут давать даже за первенца.

«Если иметь в виду, что у нас есть еще одна мера поддержки, связанная с появлением третьего ребенка: она заключается в том, что если третий ребенок в семье появляется, то тогда государство вносит еще 450 тысяч на погашение ипотечного кредита. Таким образом, общая поддержка семьи, в которой три ребенка, - свыше миллиона рублей. Мы посмотрели, во многих регионах 2,2 миллиона или 2,5 миллиона стоит хорошая квартира или даже небольшой дом. Так что это почти, не половина, но почти половина квартиры либо дома», - отметил российский лидер.

Из зала интересуются, когда можно будет оформлять выплаты. Нормативную базу подготовят уже к июлю, отвечает президент. Новый социальный пакет для большинства из них вопрос не праздный. Есть здесь и многодетные матери, и дети из больших семей.

Новая инициатива, озвученная в послании: детские пособия теперь будут выплачивать до достижения ребенком семи лет. Уже к первому сентября во всех школах будет бесплатное горячее питание.

Обеспечить детей - полдела, но как их защитить от опасного влияния в интернете, спрашивают Владимира Путина. Здесь нужна совместная работа родителей, педагогов, МВД - отвечает он, с трудом сдерживая эмоции.

«По поводу этих групп смерти - что за уроды, откуда они берутся. Молодых людей втаскивают в суициды и так далее. Пришли к ним, полиция приходит, он чуть в штаны не наложил, как только понял, что дорога ему за решетку, вот такая мразь этим занимается», - резко высказался президент.

Учитель истории интересуется у Путина, как он относится к тому, что в Евросоюзе, в Польше, в частности, сейчас пытаются представить советскую армию не освободителем, а агрессором. Как бороться с этими фальсификациями и ложью?