Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

На сайте театра «Содружество актеров Таганки», где служил Данила Перов, отметили, что «осознать и принять утрату доброго, отзывчивого и любимого» всем коллективом Данилы невозможно. Его будут помнить, любить и поминать добрым словом.

«Причина - тромб. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно. Царствие небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне», - написала Скороходова в соцсети.

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