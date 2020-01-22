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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Валентина Пескова
20:51 22.01.2020
51-летний актер театра «Содружество актеров Таганки» скоропостижно скончался из-за оторвавшегося тромба.
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
© Фото: Елена Скороходова Facebook

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.

О смерти сына народной артистки рассказала в соцсети актриса Елена Скороходова.

© Елена Скороходова Facebook

«Причина - тромб. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно. Царствие небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне», - написала Скороходова в соцсети.

На сайте театра «Содружество актеров Таганки», где служил Данила Перов, отметили, что «осознать и принять утрату доброго, отзывчивого и любимого» всем коллективом Данилы невозможно. Его будут помнить, любить и поминать добрым словом.

Среди самых известных работ Данилы Перова стали роли в фильмах «Марш Турецкого», «Всегда говори "всегда"», «Паутина», «Отель "Элеон"», «Универ».

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