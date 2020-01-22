Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
О смерти сына народной артистки рассказала в соцсети актриса Елена Скороходова.
«Причина - тромб. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно. Царствие небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне», - написала Скороходова в соцсети.
На сайте театра «Содружество актеров Таганки», где служил Данила Перов, отметили, что «осознать и принять утрату доброго, отзывчивого и любимого» всем коллективом Данилы невозможно. Его будут помнить, любить и поминать добрым словом.
Среди самых известных работ Данилы Перова стали роли в фильмах «Марш Турецкого», «Всегда говори "всегда"», «Паутина», «Отель "Элеон"», «Универ».