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«Лоббист и управленец»: политолог рассказал, кто пришел на смену Чубайсу в «Роснано»

Ян Брацкий
20:37 02.12.2020
По мнению Алексея Мухина, новый глава корпорации зарекомендовал себя эффективным управленцем, что и послужило ключевым доводом в пользу его кандидатуры.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Anton Belitsky globallookpress

Назначение первого зампреда Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность главы «Роснано» - спасение для корпорации. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Алексей Мухин.

Он уверен, что компетенции и репутация Куликова послужили для президента страны главными доводами в пользу его кандидатуры.

«Это назначение носит стратегический характер. Он зарекомендовал себя мощным лоббистом и управленцем. Думаю, что это предложение президента основано на высокой оценке его прежней деятельности. Для "Роснано" это спасение», - рассказал Мухин.

С его слов, уход с поста главы корпорации Анатолия Чубайса - предсказуемый итог. Неудовлетворительные итоги работы «Роснано» вынудили главу государства принять кадровые и системные решения.

«По итогам проверки Счетной палаты стало очевидно, что "Роснано", как и другие фонды совершенно нефункциональные. Денег на них тратится очень много, а конкретных результатов и прорывов нет. Я полагаю, что терпение у представителей исполнительной вертикали и у Владимира Путина закончилось и итог достаточно предсказуем», - добавил политолог.

В Кремле уже заявили, что президент не планирует встречу в Анатолием Чубайсом. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что кабмин проведет оптимизацию институтов развития. В частности, по его словам, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ с передачей под его контроль «Корпорации МСП», Российского экспортного центра, ЭКСАР, «Роснано» и четырех фондов, в том числе фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

В октябре некоторые СМИ сообщили, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано», потому что ему поступило предложение «заняться Арктикой».

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