Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ход выполнения заявления по Карабаху
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонной беседы обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ход реализации положений трехстороннего заявления по урегулированию в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.
«Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня», - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время трехстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется. При этом он подчеркнул, что на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора находятся миротворцы.
Напомним, в ноябре Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после чего ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными. После этого в регион, согласно документу, также ввели российских миротворцев.