Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе

Наталья Вальханская
20:00 22.01.2020
Также из-за обстрелов боевиками западных пригородов Алеппо за прошедшие сутки погибло 12 человек.
Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе
© Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются провокации и обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных войск со стороны незаконных вооруженных формирований, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«22 января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», - отметил Боренков.

На направлении Хербет-Маазиан – Фаруан до 30 боевиков при поддержке четырех пикапов с установленным на них тяжелым вооружением пытались внезапной атакой захватить позиции Сирийской Арабской Армии.

«Благодаря огневой поддержке артиллерии атака НВФ отбита. Убито три, ранено семь членов террористических формирований. Погибло три и ранены восемь сирийских военнослужащих», - заявил начальник ЦПВС.

На направлении Гадфа – Абу-Дафна до 10 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции ВС САР. При поддержке танкового огня подразделения сирийской армии нападение отразили. Уничтожены два и ранены пять боевиков, погибли три и ранены восемь военнослужащих правительственных войск.

«На направлении Дейр-Эль-Гарой – Майсруна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах. Артиллерийским огнем атака отбита. Уничтожен один, ранено три боевика. В результате боестолкновения погибло два и ранено пять сирийских военнослужащих», - добавил Боренков.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов со стороны вооруженных группировок. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Кульджок, Ардаш-Даг, Хамрат, Нахшебба, Сараф, Джанаджик, Кальят-Марза, Айн-Эн-Ашра, Кабух, Кинсибба провинции Латакия; Биньямин, Сабикия, Алеппо, Эз-Зандик, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Крати, Эс-Салихия, Гадфа, Сублат-Бсоката, Джарджаназ, Абу-Дафна, Хан-Шейхун, Шарки-Кафер-Дун, Зайтуна, Хальбан, Тертиях провинции Идлиб; Дар-Хардата, Хуайз, Телль-Метвази провинции Хама.

«Боевики продолжают обстреливать западные пригороды Алеппо. За прошедшие сутки вследствие обстрелов в городе Алеппо погибло 12 и ранено 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети», - рассказал генерал-майор.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

«Исламская партия Туркестана»* - запрещенная в РФ террористическая организация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата22.01.2020, 17:37
Настоятель освятил купол Главного храма ВС РФ
Дата22.01.2020, 19:02
Сборная России выиграла турнир по хоккею на юношеских Олимпийских играх
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.01.2020, 15:38
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту в 2020 году
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
20:00 В стране и мире
Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе
07:33 В стране и мире
Видео
Террористы открыли огонь по западной части Алеппо
21:10 В стране и мире
Боевики готовятся к наступлению в сирийском Идлибе
08:09 В стране и мире
Видео
Небензя: дискуссия по делу об инциденте с «химоружием» в Думе вызвала большой резонанс
05:00 В стране и мире
Видео
В море, под водой и на суше: военные РФ и Сирии отбили атаку «боевиков» в Тартусе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:30 В стране и мире
Путин пообещал улучшить контакты между студентами вузов и рынком труда
20:07 В стране и мире
Путин пообещал ввести гранты для педагогов
19:58 В стране и мире
Коронавирус у одного из госпитализированных в Петербурге не подтвердился
19:33 В стране и мире
СМИ: первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
19:02 Спорт
Сборная России выиграла турнир по хоккею на юношеских Олимпийских играх
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Правительство получилось сбалансированным»: Путин выступил перед назначенными министрами
Видео
«Высочайший уровень»: политолог объяснил переназначение Шойгу главой Минобороны
Видео
Целая семья умирает от редкой болезни, а нижегородские врачи называют их симулянтами
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.