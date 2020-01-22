Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются провокации и обстрелы населенных пунктов и позиций правительственных войск со стороны незаконных вооруженных формирований, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«22 января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», - отметил Боренков.

На направлении Хербет-Маазиан – Фаруан до 30 боевиков при поддержке четырех пикапов с установленным на них тяжелым вооружением пытались внезапной атакой захватить позиции Сирийской Арабской Армии.

«Благодаря огневой поддержке артиллерии атака НВФ отбита. Убито три, ранено семь членов террористических формирований. Погибло три и ранены восемь сирийских военнослужащих», - заявил начальник ЦПВС.

На направлении Гадфа – Абу-Дафна до 10 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции ВС САР. При поддержке танкового огня подразделения сирийской армии нападение отразили. Уничтожены два и ранены пять боевиков, погибли три и ранены восемь военнослужащих правительственных войск.

«На направлении Дейр-Эль-Гарой – Майсруна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах. Артиллерийским огнем атака отбита. Уничтожен один, ранено три боевика. В результате боестолкновения погибло два и ранено пять сирийских военнослужащих», - добавил Боренков.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов со стороны вооруженных группировок. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Кульджок, Ардаш-Даг, Хамрат, Нахшебба, Сараф, Джанаджик, Кальят-Марза, Айн-Эн-Ашра, Кабух, Кинсибба провинции Латакия; Биньямин, Сабикия, Алеппо, Эз-Зандик, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Крати, Эс-Салихия, Гадфа, Сублат-Бсоката, Джарджаназ, Абу-Дафна, Хан-Шейхун, Шарки-Кафер-Дун, Зайтуна, Хальбан, Тертиях провинции Идлиб; Дар-Хардата, Хуайз, Телль-Метвази провинции Хама.

«Боевики продолжают обстреливать западные пригороды Алеппо. За прошедшие сутки вследствие обстрелов в городе Алеппо погибло 12 и ранено 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети», - рассказал генерал-майор.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

«Исламская партия Туркестана»* - запрещенная в РФ террористическая организация.