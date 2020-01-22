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Путин пообещал улучшить контакты между студентами вузов и рынком труда

Валентина Пескова
20:30 22.01.2020
Президент РФ встретился с учащимися ведущих отечественных университетов в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Путин пообещал улучшить контакты между студентами вузов и рынком труда
© Фото: ТРК "Звезда"

Глава России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать внедрять практики на производствах для студентов высших учебных заведений. Как заявил президент на встрече с учащимися отечественных ВУЗов в образовательном центре «Сириус» в Сочи, нужно усилить постоянный контакт между рынком труда и будущими специалистами в гуманитарной сфере и медицине. Для того, чтобы он был на том же уровне, как это уже сделано с инженерными и техническими специальностями.

Закон о возможности проходить практику на производстве будучи студентом был принят в РФ в декабре 2019 года, однако его еще не успели реализовать. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в ближайшее время начнется подготовка соответствующих подзаконных актов. Ранее такого закона в России не было.

Глава государства также отметил важность развития практики заграничных стажировок. Это будет поддерживаться на уровне правительства.

«Сейчас это делать легче, свободнее, у МГУ много связей - в хорошем смысле этого слова - и они эффективно эти связи используют, я имею в виду со своими коллегами за границей», - сказал Путин.

Президент рассказал, что по медицинскому направлению, в частности, по кардиологии, в Россию с удовольствием приезжают учиться из других стран. Так что и россиянам никогда не зазорно перенять опыт у зарубежных коллег по некоторым направлениям.

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