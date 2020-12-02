Жалоба, подмоченная репутация и прокурорская проверка: у крымской семьи изъяли 15 детей

В Крыму правоохранители начали проверку после того, как у местной семьи изъяли 15 приемных детей. Действия органов опеки сразу же возмутили общественников. По их данным, чиновники действовали без всяких оснований.

Семья Тоцких в Крыму довольно известная, супруги занимаются воспитанием приемных детей больше десяти лет, их не раз отмечали грамотами, но внезапно репутация добропорядочных приемных родителей оказалась испорчена. Тоцких лишили родительских прав, а их детей собрали органы опеки прямо со школьных уроков.

«Звезда» убедилась, что в плане содержания детей в семье придраться не к чему: большой дом, отдельные комнаты, свой спортзал и целые гардеробные.

А недавно Тоцкие приобрели 11-местный автобус для семейных поездок. Впрочем, у органов опеки и к подобным расходам нашлись претензии. Приемных родителей обвиняют в хищении семисот тысяч рублей с детских счетов.

«У нас было, помимо привлечения к административной ответственности за побои, у нас привлечение за неисполнение родительских обязанностей, и рассмотрение вопроса о неправильном использовании средств несовершеннолетних подопечных. Естественно, что в дальнейшем никто не позволит устраивать детей в эту семью», - объяснил начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Тарас Луценко.

Ольга и Юрий Тоцкие - приемные родители со стажем. Сами росли в интернатах. Воспитали четверых родных и более 20 приемных детей. И только однажды девочка отказалась признавать их мамой и папой. Сбежала из дома, заявила в полицию о побоях. Как следствие - испорченная репутация семьи и предвзятое отношение чиновников. От трудного подростка им тогда пришлось отказаться. А теперь они могут лишиться опекунства над всеми.

«Такого рода ошибки влияют на конкретные случаи, историю и судьбы детей, так и в целом и порождают недоверие и тревогу родителей. А ведь именно органы опеки должны первыми придти на помощь семье и ребенку», - уверена уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Обстановку в семье в ближайшее время проверит прокуратура. Сотрудники ведомства оценят все основания для изъятия детей из семьи, а также законность самой процедуры - то, как это происходило. А пока Тоцкие готовят апелляцию и намерены обжаловать решение надзорных органов.

Пока взрослые пройдут через все суды и проверки, детям остается только ждать. Временно ответственность за них ложиться на социальные службы. В Центре поддержки семей, детей и молодежи они останутся на неопределенный срок. И, возможно, пока не обретут новую семью.