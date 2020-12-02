Обнаженное тело популярной в США блогерши обнаружили на дороге в Хьюстоне

Блогершу из США Алексис Шарки нашли мертвой на дороге в городе Хьюстон. Об этом информирует сайт Click2Houston.

Как рассказала мать погибшей, Алексис занялась блогерской деятельностью, когда переехала в Западный Техас. Там же она познакомилась со своим будущим мужем Томом Шарки. Пара поселилась в Хьюстоне в январе текущего года.

Об исчезновении девушки стало известно 28 ноября. Супруг блогерши позвонил ее матери и рассказал, что она пропала и что он уже оповестил о произошедшем полицию.

В понедельник сотрудники отдела по расследованию убийств сообщили семье Алексис Шарки, что водитель мусоровоза обнаружил ее труп на обочине дороги неподалеку от ее апартаментов. При этом тело девушки было обнажено.

По словам матери блогерши, обстоятельства смерти ее дочери являются очень загадочными. Женщина также полностью исключает версию самоубийства.