«Супер-ребенок»: эксперт объяснил, откуда берутся новые штаммы COVID-19

Считается, что ограничения, направленные на защиту граждан от заражения новой коронавирусной инфекцией направлены на то, чтобы, само собой, не допустить дальнейшего заражения СOVID-19 среди населения, разгрузить работников служб здравоохранения и защитить граждан, находящихся в группах риска из-за других заболеваний или возраста.

По мнению гостя ток-шоу «Открытый эфир», президента национального проекта «Здоровье нации», доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, меры по недопущению распространения коронавируса также защищают нас от его возможных мутаций. Также эксперт объяснил принцип появления новых модификаций вируса при его контакте с человеком.

«Когда мы говорим, что чем меньше людей заболеет - тем меньше вероятность мутаций, на самом деле это правда. Я постараюсь доказать на простой схеме: коронавирус проникает в клетку человека, там он начинает, скажем аккуратно, «делать детей». Сначала появляется генетический материал, затем, используя материалы клетки, этот генетический материал начинает производить деток. Но мы все с вами знаем, что в одной семье дети не всегда похожи друг на друга, каждый ребенок по своему уникален. У вируса также, все дети уникальные, разные, у каждого разный генетический материал. Похоже на человека, но как и у нас: лицо другое, ручки другие, ножки другие, вот у вируса примерно то же самое. Когда и вируса накапливается очень много таких детей, они убивают клетку и выходят наружу. Но высока вероятность, что помимо обычных детей родится супер-ребенок, гений, Эйнштейн, Тесла, кто угодно. Вот этот супер-ребенок и может вызвать супер-инфекцию», - рассказал эксперт.

Дмитрий Еделев также подчеркнул, что подобные мутации и их последствия мы уже могли наблюдать в некоторых странах, а в некоторых данный процесс только начинает набирать обороты.

«В коронавирусе мы это видим, мы видим знаменитое изменение, рождение этого супер-ребенка, которое произошло, например, во Вьетнаме, где почти 50% заболевших умирали. Но вьетнамцы его быстро локализовали. Вот сейчас во Франции огромная вспышка, это страна, где населения в 2 раза ниже, чем в России, обогнала нас резко, как гоночный автомобиль, при появлении 614-го вируса. То есть, это одна из модификаций коронавируса, там резко выросла смертность, умерло в 1,4 раза больше людей, чем до этого. Вирус меняется именно после рождения этого супер-ребенка», - заявил доктор медицинских наук.

Между тем, в России уже на следующей неделе должна начаться массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение президент РФ Владимир Путин отдал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, а в качестве самой вакцины планируется использование препарата «Спутник V», который был разработан в НИЦ Гамалеи.