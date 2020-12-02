Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Супер-ребенок»: эксперт объяснил, откуда берутся новые штаммы COVID-19

Владимир Расходчиков
23:17 02.12.2020
Доктор медицинских наук объяснил, как влияет количество заболевших COVID-19 на вероятность его мутации и каким образом вирусы меняют свою структуру.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Gerd Altmann, Pixabay

Считается, что ограничения, направленные на защиту граждан от заражения новой коронавирусной инфекцией направлены на то, чтобы, само собой, не допустить дальнейшего заражения СOVID-19 среди населения, разгрузить работников служб здравоохранения и защитить граждан, находящихся в группах риска из-за других заболеваний или возраста. 

По мнению гостя ток-шоу «Открытый эфир», президента национального проекта «Здоровье нации», доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, меры по недопущению распространения коронавируса также защищают нас от его возможных мутаций. Также эксперт объяснил принцип появления новых модификаций вируса при его контакте с человеком.

«Когда мы говорим, что чем меньше людей заболеет - тем меньше вероятность мутаций, на самом деле это правда. Я постараюсь доказать на простой схеме: коронавирус проникает в клетку человека, там он начинает, скажем аккуратно, «делать детей». Сначала появляется генетический материал, затем, используя материалы клетки, этот генетический материал начинает производить деток. Но мы все с вами знаем, что в одной семье дети не всегда похожи друг на друга, каждый ребенок по своему уникален. У вируса также, все дети уникальные, разные, у каждого разный генетический материал. Похоже на человека, но как и у нас: лицо другое, ручки другие, ножки другие, вот у вируса примерно то же самое. Когда и вируса накапливается очень много таких детей, они убивают клетку и выходят наружу. Но высока вероятность, что помимо обычных детей родится супер-ребенок, гений, Эйнштейн, Тесла, кто угодно. Вот этот супер-ребенок и может вызвать супер-инфекцию», - рассказал эксперт.

Дмитрий Еделев также подчеркнул, что подобные мутации и их последствия мы уже могли наблюдать в некоторых странах, а в некоторых данный процесс только начинает набирать обороты.

«В коронавирусе мы это видим, мы видим знаменитое изменение, рождение этого супер-ребенка, которое произошло, например, во Вьетнаме, где почти 50% заболевших умирали. Но вьетнамцы его быстро локализовали. Вот сейчас во Франции огромная вспышка, это страна, где населения в 2 раза ниже, чем в России, обогнала нас резко, как гоночный автомобиль, при появлении 614-го вируса. То есть, это одна из модификаций коронавируса, там резко выросла смертность, умерло в 1,4 раза больше людей, чем до этого. Вирус меняется именно после рождения этого супер-ребенка», - заявил доктор медицинских наук.

Между тем, в России уже на следующей неделе должна начаться массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение президент РФ Владимир Путин отдал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, а в качестве самой вакцины планируется использование препарата «Спутник V», который был разработан в НИЦ Гамалеи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:38 Армия
Ракета «Союз-2» со спутником «Гонец» успешно стартовала с Плесецка
05:01 Армия
Видео
Зимние маневры: легендарные Т-34 отработали задачи на полигоне в Подмосковье
03:19 В стране и мире
В МВД объяснили смысл нового регламента экзамена на права
19:40 В стране и мире
Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом
18:07 В стране и мире
Видео
Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
Популярное
Популярное
Планета мертвецов: американские ученые разработали план на случай зомби-апокалипсиса
На месте таинственного монолита в Юте заметили «загадочное существо»
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
Видео
Елочка, гори: красноярские пожарные намеренно сожгли новогодние деревья
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.