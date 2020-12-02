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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Плотникова

Ян Брацкий
19:55 02.12.2020
Глава государства добавил, что память о Борисе Плотникове навсегда останется в сердцах близких, коллег и учеников.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Плотникова
© Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актера Бориса Плотникова, о смерти которого стало известно в среду, второго декабря. Глава государства отметил его неизменную приверженность к традициям отечественного искусства.

«Ушел из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Актер Борис Плотников, известный и любимый зрителями по роли Борменталя в фильме «Собачье сердце», ушел из жизни на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

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