В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку

В Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки к Новому году.

При покупке новогоднего дерева необходимо обратить особое внимание на состояние хвои - она не должна быть сухой. Ветки дерева должны быть гибкими, не сухими. При тряске иголки не должны сыпаться.

После покупки рекомендуется дать дереву в течение нескольких часов согреться до комнатной температуры, а затем, обновив срез, поставить на сутки в ведро с водой.

Среди наиболее популярных видов новогодних деревьев выделяют ель, сосну и пихту Нордмана. Самой стойкой из них является пихта. Она может простоять дома месяц и дольше. Сосна сохраняет нарядный вид до месяца. Ель простоит неделю-две.

Ранее в МЧС рассказали, какие елки наиболее безопасны для дома. По данным ведомства, искусственные ели более пожаробезопасны, чем настоящие.