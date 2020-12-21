Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку

Алена Миронова
10:10 21.12.2020
Особое внимание рекомендуется обратить на состояние хвои.
В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки к Новому году. 

При покупке новогоднего дерева необходимо обратить особое внимание на состояние хвои - она не должна быть сухой. Ветки дерева должны быть гибкими, не сухими. При тряске иголки не должны сыпаться.

После покупки рекомендуется дать дереву в течение нескольких часов согреться до комнатной температуры, а затем, обновив срез, поставить на сутки в ведро с водой.

Среди наиболее популярных видов новогодних деревьев выделяют ель, сосну и пихту Нордмана. Самой стойкой из них является пихта. Она может простоять дома месяц и дольше. Сосна сохраняет нарядный вид до месяца. Ель простоит неделю-две. 

Ранее в МЧС рассказали, какие елки наиболее безопасны для дома. По данным ведомства, искусственные ели более пожаробезопасны, чем настоящие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:10 В стране и мире
В Роскачестве рассказали, как выбрать живую елку
09:34 В стране и мире
Казахстан запустил производство российского «Спутника V»
08:27 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
06:59 В стране и мире
Видео
Россиян предупредили о возможном дефиците детских игрушек перед Новым годом
06:06 В стране и мире
Видео
Определены самые востребованные профессии в 2021 году
Популярное
Популярное
Видео
Ил-114-300 и МС-21: почему новые российские самолеты стали авиационным прорывом
Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра
Забайкалец обманул счетчик электроэнергии и получил иск на миллион рублей
Видео
Страшно красива: пугающий жителей памятник Аленке могут снести под Воронежем
Видео
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Видео
В центре Киева вспыхнула главная елка страны: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.