Врачи выявили факторы, повышающие риск смертности от COVID-19

Врачи выявили факторы, повышающие риск смертности от новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что госпитализированные пациенты, страдающие ожирением, гипертонией или плохо управляемым диабетом, имеют высокий риск смерти от COVID-19.

Для исследования врачи оценили почти 67 000 госпитализированных пациентов COVID-19 в 613 больницах по всей территории США.

«Я думаю, что понимание того, какие госпитализированные с COVID-19 пациенты подвергаются наибольшему риску смерти, может помочь принимать решения о лечении», - передает The Pioneer слова профессора Медицинской школа Мэрилендского университета Энтони Харриса.

Возраст является самым сильным фактором смертности от коронавируса. Подчеркивается, что пожилые пациенты по-прежнему остаются в группе высокого риска.

Проводя анализ по половому признаку, врачи выявили, что мужчины не только более уязвимы к заражению коронавирусом по сравнению с женщинами, но и госпитализированные пациенты мужского пола имеют на 30% больший риск смерти по сравнению с женщинами того же возраста и состояния здоровья.

При этом отмечается, что в целом уровень смертности среди госпитализированных пациентов резко снизился с первых недель пандемии в апреле.