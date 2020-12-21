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Врачи выявили факторы, повышающие риск смертности от COVID-19

Алена Миронова
09:49 21.12.2020
Для исследования медики оценили почти 67 000 госпитализированных пациентов.
Врачи выявили факторы, повышающие риск смертности от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Врачи выявили факторы, повышающие риск смертности от новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что госпитализированные пациенты, страдающие ожирением, гипертонией или плохо управляемым диабетом, имеют высокий риск смерти от COVID-19.

Для исследования врачи оценили почти 67 000 госпитализированных пациентов COVID-19 в 613 больницах по всей территории США.

«Я думаю, что понимание того, какие госпитализированные с COVID-19 пациенты подвергаются наибольшему риску смерти, может помочь принимать решения о лечении», - передает The Pioneer слова профессора Медицинской школа Мэрилендского университета Энтони Харриса.

Возраст является самым сильным фактором смертности от коронавируса. Подчеркивается, что пожилые пациенты по-прежнему остаются в группе высокого риска.

Проводя анализ по половому признаку, врачи выявили, что мужчины не только более уязвимы к заражению коронавирусом по сравнению с женщинами, но и госпитализированные пациенты мужского пола имеют на 30% больший риск смерти по сравнению с женщинами того же возраста и состояния здоровья.

При этом отмечается, что в целом уровень смертности среди госпитализированных пациентов резко снизился с первых недель пандемии в апреле.

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