Коронавирус у одного из госпитализированных в Петербурге не подтвердился

В Северной столице сегодня госпитализировали в Боткинскую больницу двоих человек с подозрением на коронавирус, оба мужчины прилетели из Китая. Один из них проживает там постоянно.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, у прилетевшего в Петербург гражданина Китая коронавирус не подтвердился. Результаты обследования госпитализированного россиянина станут известны завтра утром.

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Напомним, гражданин Китая, прилетевший сегодня в Пулково, сам пришел в медицинский пункт аэропорта и пожаловался на высокую температуру. Медики в костюмах химзащиты приняли решение его экстренно госпитализировать.