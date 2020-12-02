Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым предложил ему возглавить «Роснано».

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что кабмин проведет оптимизацию институтов развития. В частности, по его словам, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ с передачей под его контроль «Корпорации МСП», Российского экспортного центра, ЭКСАР, «Роснано» и четырех фондов, в том числе фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

В октябре некоторые СМИ сообщили, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы «Роснано», потому что ему поступило предложение «заняться Арктикой».