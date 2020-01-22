СМИ: первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман написал рапорт от отставке. Об этом сообщил источник РИА Новости, не оглашая причин решения Буксмана.

Александр Буксман, будучи государственным советником юстиции 1 класса, стал первым заместителем генпрокурора в 2006 году. На сайте ведомства указано, что заместителя генпрокурора неоднократно поощряли «за укрепление законности и правопорядка», а также награждали государственными и ведомственными наградами.

Напомним, новым генеральным прокурором по предложению Владимира Путина стал Игорь Краснов, перешедший из Следственного комитета. Его предшественник Юрий Чайка после освобождения от должности решением Совета Федерации, стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.