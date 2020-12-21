Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Казахстан запустил производство российского «Спутника V»

Светлана Иванова
09:34 21.12.2020
На базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируется произвести два миллиона доз вакцин.
Казахстан запустил производство российского «Спутника V»
© Фото: Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан

Производство российской вакцины «Спутник V» началось в Казахстане. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства страны. Старт производству российской вакцины дал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе посещения Карагандинского фармацевтического комплекса. По словам политика, локализация производства «Спутника V» в республике в промышленных размерах крайне важна.

Договоренность о производстве российской вакцины в республике Казахстан была достигнута президентами двух стран: Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

На базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируется произвести два миллиона доз вакцин. Отмечается, что это будет сделано поэтапно. К массовой вакцинации российской вакциной перейдут в феврале 2021 года. Сначала прививки будут сделаны медработникам, педагогам, студентам, сотрудникам правоохранительных органов, персоналу медико-социальных учреждений и людям из групп риска с хроническими заболеваниями. Вакцинироваться будут на добровольной основе.

Соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V» между Российским фондом прямых инвестиций и минздравом Казахстана было подписано в начале декабря. Президент республики подчеркивал, что республика начнет совместно с Россией выпускать вакцины от коронавируса, в том числе на экспорт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.