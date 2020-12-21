Казахстан запустил производство российского «Спутника V»

Производство российской вакцины «Спутник V» началось в Казахстане. Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства страны. Старт производству российской вакцины дал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе посещения Карагандинского фармацевтического комплекса. По словам политика, локализация производства «Спутника V» в республике в промышленных размерах крайне важна.

Договоренность о производстве российской вакцины в республике Казахстан была достигнута президентами двух стран: Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

На базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируется произвести два миллиона доз вакцин. Отмечается, что это будет сделано поэтапно. К массовой вакцинации российской вакциной перейдут в феврале 2021 года. Сначала прививки будут сделаны медработникам, педагогам, студентам, сотрудникам правоохранительных органов, персоналу медико-социальных учреждений и людям из групп риска с хроническими заболеваниями. Вакцинироваться будут на добровольной основе.

Соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V» между Российским фондом прямых инвестиций и минздравом Казахстана было подписано в начале декабря. Президент республики подчеркивал, что республика начнет совместно с Россией выпускать вакцины от коронавируса, в том числе на экспорт.