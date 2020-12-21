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Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Егор Левин
09:15 21.12.2020
Чуть менее половины россиян устроили бы выплаты в размере средней заработной платы по стране, а менее 5% респондентов надеются получать в старости пенсию выше этого размера.
Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press

Жители России назвали желаемый размер пенсионных выплат. По данным социологического исследования, он равен 30-45 тысячам рублей.

На выплаты в размере не ниже обозначенного «потолка» согласны 46,6% опрошенных россиян, в то время как 29,1% устроит и немного меньший размер. Для нормальной жизни в старости 22,1% жителей РФ необходимы выплаты более чем 45 тысяч рублей. И только 1% считает, что удовлетворится пенсией в пределах 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую онлайн-платформу Webbankir.

Как оказалось на практике, более половины всех опрошенных уже получают или планируют получать пенсию в 15 тысяч рублей, а каждый пятый респондент рассчитывает на выплаты в размере 30 тысяч. 4,3% опрошенных надеются в старости на выплаты, превышающие 45 тысяч рублей. В общей сложности, в исследовании приняли участие 1,5 тысяч жителей всей страны.

Ранее Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий на три года. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты граждан страны направляются в страховую часть - на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему закону эта норма рассчитана до 2022 года.

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