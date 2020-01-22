В МВД прокомментировали задержание Емельяненко

Задержанный 21 января за дебош под Анапой боец Александр Емельяненко арестован на семь суток. Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов, после того, как в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение, что один из постояльцев ведет себя буйно, на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

«Они задержали 38-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 20.1 кодекса об административных нарушениях. Решением суда он арестован на семь суток», - прокомментировал Александр Рунов.

Несмотря на арест Емельяненко, руководство лиги АСА сообщило, что все запланированные бои с его участием остаются в силе. Ближайший из них, с Магомедом Исмаиловым, состоится 3 апреля в Москве.