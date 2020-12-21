В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19.

Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. После вакцинации не стоит также употреблять пищу, которая может спровоцировать аллергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее, 15 декабря, во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса. Применяется препарат «Спутник V». Вакцинация от COVID-19 в стране является бесплатной и добровольной.