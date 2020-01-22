Лавров провел разговор с главой МИД Белоруссии
Сторонами обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.
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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем двусторонние отношения.
В сообщении российского МИД сказано, что сторонами обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.
Также Лавров и Макей подняли вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Белоруссией.