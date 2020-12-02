В стране и мире Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано» Сергей Куликов, в случае согласия, сменит на посту руководителя крупной российской компании Анатолия Чубайса. © Фото: ТРК "Звезда" Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым предложил ему возглавить «Роснано». «Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития - "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», - сказал Путин, обращаясь к Куликову. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика