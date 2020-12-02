Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
Сергей Куликов, в случае согласия, сменит на посту руководителя крупной российской компании Анатолия Чубайса.
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым предложил ему возглавить «Роснано».
«Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития - "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», - сказал Путин, обращаясь к Куликову.