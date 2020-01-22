В Китае увеличилось вдвое число жертв коронавируса

Количество жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 17 человек. Об этом заявил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

Число инфицированных новым вирусом только в провинции Хубэй, где его выявили, составляет 444 человека, сообщает ТАСС.

В конце прошлого года сообщалось, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, им оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Ранее было известно о 440 случаях заболевания и девяти жертвах. Несколько из них зафиксировано в Таиланде, Австралии, США, Японии и Южной Корее.