В Китае увеличилось вдвое число жертв коронавируса
Число инфицированных новым вирусом только в провинции Хубэй составляет 444 человека.
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Количество жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 17 человек. Об этом заявил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.
Число инфицированных новым вирусом только в провинции Хубэй, где его выявили, составляет 444 человека, сообщает ТАСС.
В конце прошлого года сообщалось, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, им оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).
Ранее было известно о 440 случаях заболевания и девяти жертвах. Несколько из них зафиксировано в Таиланде, Австралии, США, Японии и Южной Корее.