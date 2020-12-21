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На пороге локдауна: Великобритания оказалась перед новой «континентальной блокадой» из-за мутировавшего коронавируса

Константин Исаев
08:43 21.12.2020
Жители страны с сожалением признают несвоевременность и жесткость вводимых противовирусных мер, но их при этом необходимость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Globallookpress

Накануне Рождества в Великобритании вышла из-под контроля ситуация с COVID-19: людей призывают оставаться дома, улицы пустеют, рейсы отменяются. Но прислушиваются к рекомендациям не все.

От ЮАР до Италии, от Швеции до Болгарии, Литвы и даже соседней Ирландии - страны мира приостанавливают авиасообщение с Британией и закрывают границы. Видимо, это и есть жесткий вариант Brexit, о котором так любит говорить британский премьер Борис Джонсон. «Континентальная блокада Англии» происходит примерно раз в 100 лет: в XIX веке это пытался сделать Наполеон, в XX - Гитлер. На этот раз Старый Свет закрывается от островов в связи с новейшей мутацией коронавируса.

Люди и их автомобили сосредоточены только на подъездах к аэропортам и вокзалам - горожане ринулись прочь из столицы после объявления о локдауне. Мало кто хочет встречать Рождество в городе, где закрыто все - рестораны, бары, кинозалы и магазины. Жители города с горечью вынуждены признавать, что, хотя они и оказались не своевременно организованными и достаточно жесткими, ограничительные меры необходимы.

Англия теперь делится на уровни по степени распространения вируса. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об этом в своей речи.

«Люди не должны входить или покидать зоны уровня 4. А жители этого уровня не должны оставаться на ночь вдали от дома. Лицам, проживающим в зонах уровня 4, не будет разрешено выезжать за границу, за некоторым исключением. Учитывая ранние доказательства в отношении нового варианта вируса и потенциальные риски, я с очень тяжелым сердцем должен сказать, что мы не сможем праздновать Рождество и Новый год так, как планировали», - сказал он.

Мутация и без того опасного вируса заставила пересмотреть взгляд на ситуацию с пандемией даже тех, кто до последнего не хотел верить в необходимость соблюдения мер безопасности. Министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок заявил, что ввести жесткие меры из-за этого – долг правительства.

«Люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус и они могут быть заразны, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», - сказал он.

Заразность коронавируа-мутанта на 70% выше, чем у старой версии. Некоторые жители Туманного Альбиона просто сравнивают своего премьер-министра с традиционным для Запада сказочным персонажем, который пытается украсть праздник.

Соединенное королевство Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сейчас как никогда разъединено. А лондонцев объединяет только одно - безответственность. На дорогах многокилометровые пробки. Несмотря на запреты, британцы стараются выехать хотя бы в другие регионы королевства.

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