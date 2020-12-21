Выявлены новые угрозы чрезмерного потребления кофе

Врачи выявили новые угрозы чрезмерного потребления кофе.

Отмечается, что кофеин имеет свои риски: он может повлиять на репродуктивную систему, вызывая нагрузку на надпочечники, что приводит к увеличению выработки гормона стресса кортизола.

«Аномально повышенный уровень кортизола может привести к дисфункции как гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, так и гипоталамо-гипофизарно-яичниковой систем», - передает The Indian Express слова диетолога из Дубая Раши Чоудхари.

Потребление слишком большого количества кофеина также может снизить уровень витамина B и магния.

«Когда наш организм теряет эти компоненты, это может привести к чрезмерной выработке эстрогена, вызывая серьезные симптомы ПМС, бугристую грудь и сильное кровотечение», - подчеркивает диетолог.

Безопасным считается употребление одной или двух чашек в день, поскольку 250 мг кофеина очень полезны для сердца, уровня сахара в крови, а также содержат антиоксиданты.