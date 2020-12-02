Чубайс покинет пост главы «Роснано»

Анатолий Чубайс покинет пост главы одного из важнейших институтов развития России - корпорации «Роснано». Президент Владимир Путин предложил это кресло первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

«Что касается <...> вопросов, связанных с поддержкой компании, то, действительно, определенные предложения уже правительство сформулировало. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше», - сказал Путин, обращаясь к Куликову на встрече в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил Сергею Куликову о ключевых задачах в новой должности и о том, что корпорация «Роснано» является одним из важнейших институтов развития страны.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что кабмин проведет оптимизацию институтов развития. В частности, по его словам, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ с передачей под его контроль «Корпорации МСП», Российского экспортного центра, ЭКСАР, «Роснано» и четырех фондов, в том числе фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.