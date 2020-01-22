ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили воздушные цели на учениях ЧФ

По замыслу планового учения, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.

В ходе тренировки расчеты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии.

С целью создания на учении обстановки, приближенной к боевой, подразделение охраны и обороны отразило нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.