«Твой шанс»: конкурс завершен

Конкурс «Новая Звезда. Твой шанс!» завершен. Победитель будет объявлен 23 января. Лучший из участников выиграет 100 тысяч рублей.

Конкурс стартовал 2 января. Он проводился в рамках проекта «Новая Звезда-2020». Исполнители должны были спеть одну из песен, прозвучавших в рамках одного из концертов всероссийского вокального конкурса, и опубликовать видео на своей странице в Instagram.

Итоги проекта «Новая Звезда-2020» подвели 13 января. Одного из победителей конкурса выбрали члены жюри. Лучшей, по их мнению, стала вокалистка из Краснодарского края София Легран.

Второго победителя конкурса выбрали зрители. Им стал представитель Калмыкии - Лиджи Горяев. Оба победителя получили в качестве приза по 1 миллиону рублей.