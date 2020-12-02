Названа стоимость вакцины «Спутник V» для других стран

Стоимость одной дозы российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» будет менее 10 долларов. Для всех стран цена будет одинаковой, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации лекарственного препарата в ООН.

«Наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу... Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене», - приводит РИА Новости слова Дмитриева.

В рамках презентации в стенах ООН российское постпредство предоставило исчерпывающую информацию о российской вакцине и ответило на все вопросы.

В мероприятии приняли участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» является первой в мире вакциной от коронавируса. Препарат был создан специалистами Минобороны РФ совместно с учеными центра имени Гамалеи. Сыворотка прошла испытания на добровольцах и продемонстрировала свою эффективность и безопасность.