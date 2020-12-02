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Лукашенко заявил, что НАТО претендует на западные белорусские земли

Анна Панцулая
18:21 02.12.2020
Также, по его мнению, причиной обострения ситуации в стране стало внешнее вмешательство.
Лукашенко заявил, что НАТО претендует на западные белорусские земли
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что НАТО стремится к захвату западных белорусских земель.

«В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Скажите, как на это можно реагировать?» - приводит Sputnik Беларусь слова главы республики.

Также Лукашенко высказался относительно обострения ситуации в стране, причиной которого, по его словам, стало внешнее вмешательство.

«Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно - кому. В этом направлении и действуют», - сказал он.

Напомним, что массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах - заручилась поддержкой 10,12% избирателей.

Власти республики не раз утверждали, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинил страны Запада в том, что они вмешиваются в ситуацию в стране. Владимир Путин заявил, что обстановка в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности по причине вмешательств извне. Также президент РФ выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит «политической зрелости» для выстраивания диалога, а также для самостоятельного решения внутренних вопросов.

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