Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Найден новый способ лечения злокачественных опухолей

Александра Арсентьева
18:21 22.01.2020
Исследователи провели опыты на грызунах, результаты которых показали, что Т-лимфоциты с MR1 эффективно боролись с раковыми клетками.
Найден новый способ лечения злокачественных опухолей
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

Обнаружен новый тип рецепторов иммунных клеток MR1, который поможет разработать эффективный способ лечения злокачественных опухолей. Открытие было сделано учеными Университета Кардиффа в Британии.

В издании Science Alert говорится, что исследователи провели опыты на грызунах, результаты которых показали, что Т-лимфоциты с MR1 эффективно боролись с раковыми клетками легких, кожи, молочной железы, костей, толстой кишки, предстательной железы и яичников.

В отчете также сказано, что новый тип T-клеточного рецептора (TCR) в иммунных Т-клетках функционирует аналогично HLA - лейкоцитарному антигену человека, может распознавать раковые клетки, при этом он незначительно различается в популяции людей и больше подходит в качестве Т-клеточной терапии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата22.01.2020, 17:37
Настоятель освятил купол Главного храма ВС РФ
Дата22.01.2020, 19:02
Сборная России выиграла турнир по хоккею на юношеских Олимпийских играх
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.01.2020, 15:38
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту в 2020 году
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:02 Спорт
Сборная России выиграла турнир по хоккею на юношеских Олимпийских играх
18:56 В стране и мире
Видео
В Китае увеличилось вдвое число жертв коронавируса
18:52 Армия
Видео
Военнослужащие ЦВО в Новосибирске поклонились Главной иконе Сухопутных войск
18:36 В стране и мире
ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили воздушные цели на учениях ЧФ
18:35 Армия
Видео
Инженеры ликвидировали «цех» по изготовлению мин на учениях под Уфой
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Правительство получилось сбалансированным»: Путин выступил перед назначенными министрами
Видео
«Высочайший уровень»: политолог объяснил переназначение Шойгу главой Минобороны
Видео
Целая семья умирает от редкой болезни, а нижегородские врачи называют их симулянтами
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.