Найден новый способ лечения злокачественных опухолей

Обнаружен новый тип рецепторов иммунных клеток MR1, который поможет разработать эффективный способ лечения злокачественных опухолей. Открытие было сделано учеными Университета Кардиффа в Британии.

В издании Science Alert говорится, что исследователи провели опыты на грызунах, результаты которых показали, что Т-лимфоциты с MR1 эффективно боролись с раковыми клетками легких, кожи, молочной железы, костей, толстой кишки, предстательной железы и яичников.

В отчете также сказано, что новый тип T-клеточного рецептора (TCR) в иммунных Т-клетках функционирует аналогично HLA - лейкоцитарному антигену человека, может распознавать раковые клетки, при этом он незначительно различается в популяции людей и больше подходит в качестве Т-клеточной терапии.