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Следователи проведут проверку по факту смерти девушки в прямом эфире на YouTube

Роман Захаров
18:00 02.12.2020
В числе прочего будут проверены сообщения о том, что к смерти молодой женщины может иметь отношение блогер, проводивший стрим.
Следователи проведут проверку по факту смерти девушки в прямом эфире на YouTube
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку по факту смерти девушки в Подмосковье во время прямого эфира одного из блогеров на платформе YouTube. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, расследованием инцидента займется следственный отдел по городу Раменское. В числе прочего будут проверены сообщения о том, что к смерти девушки может иметь отношение сам блогер. При этом Врадий отметила, что видимые следы насилия на теле погибшей отсутствуют.

«По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - подчеркнула представитель ведомства.

Ранее стало известно, что блогер Стас Решетников проводил стрим, во время которого умерла девушка, находившаяся у него в гостях. Согласно предварительным данным, она могла скончаться от переохлаждения.

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