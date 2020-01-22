В Петербурге госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус

Из петербургского аэропорта медики в костюмах химзащиты забрали мужчину с подозрением на коронавирус. Мужчина провел отпуск в Китае, у него наблюдается высокая температура.

Пассажира забрали через служебный вход слева от терминала, сообщает «Фонтанка».

Как сообщает издание «Доктор Питер», пассажира увезли в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, подтвержденного диагноза еще нет.

«На данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина. Показания на ОРВИ. Подробности будут известны после результатов анализов», - рассказали «Интерфаксу» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Baza заявляет, что двух человек госпитализировали в Боткинскую больницу в Северной столице с подозрением на коронавирус. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая, один из них проживает там постоянно. Он сам пришел в медицинский пункт аэропорта и заявил, что у него наблюдается высокая температура. Врачи приняли решение его экстренно госпитализировать. В аэропорту ему поставили предварительный диагноз - ОРВИ.

Новый коронавирус 2019-nCoV убил в Китае уже несколько человек, в стране зафиксировано 440 случаев заражения. У всех пострадавших одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с дыханием и кашель.