В стране и мире Коронавирус Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников Ян Брацкий Сергей Собянин пообещал, что столичные власти постараются сделать все, чтобы дистанционное обучение не привело к ухудшению качества образования. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Московские старшеклассники продолжат занятия в дистанционном формате до окончания второй четверти. Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Ранее планировалось, что удаленное обучение для учеников старшей школы завершится 6 декабря. На продление ограничительных мер городские власти пошли из-за пандемии коронавирусной инфекции. «Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности"... заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова "по 6 декабря" словами "до окончания второй четверти"», - говорится в документе. Напомним, что в качестве мер профилактики по распространению коронавируса московские школьники с 5 по 18 октября ушли на двухнедельные каникулы. Затем старшеклассников перевели на дистанционный формат обучения, а ученики 1-5-х классов продолжили ходить в школы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика