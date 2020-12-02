Крупный пожар обесточил дома на севере Москвы: видео

Почти во всех домах в начале Ленинградского шоссе будут отключены свет и водоснабжение. Пожарные пытаются потушить пламя в коллекторе.

Сейчас спасатели не могут проникнуть в него из-за высокого напряжения. Огонь в коллекторе, протяженность которого составляет более шести километров, вспыхнул в 16 часов.

Под временное отключение попадают 15 многоэтажек, но в МЧС сообщили, что этого недостаточно. Причины пожара и сумма возможного ущерба сейчас устанавливаются.