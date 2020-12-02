Ученые разгадали тайну древнейших скульптур на Земле

Знаменитые «венеры палеолита», являющиеся древнейшими скульптурами на Земле, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре. К такому выводу пришли ученые из США и ОАЭ. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Команда Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо обратила внимание на то, что «венеры палеолита» представляют женщин с ожирением или беременных слишком реалистично. Этот факт заставил ученых усомниться в том, что скульптуры передавали образ Богини-Матери - символ плодородия и продолжения рода представителей ориньякской культуры, как предполагалось ранее.

В ходе работы ее авторы изучили антропометрические данные (то есть отношение талии к бедрам и плечам) статуэток, найденных в разных районах Евразии. Выяснилось, что чем ближе к ледникам были обнаружены «венеры палеолита», тем тучнее они выглядели.

По-видимому, полнота женщин виделась северным народам желанным состоянием, поскольку такие женщины лучше вынашивали детей при дефиците пищи.

Руководитель исследования профессор Ричард Джонсон полагает, что статуэтки несли духовный смысл, были своеобразным оберегом, защищавшим женщину во время вынашивания ребенка и кормления грудью.

«Венер палеолита» находят по всей Евразии, от Пиренеев до Байкала, там, куда пришли ранние современные люди во время межледникового потепления около 48 тысяч лет назад. Самым древним скульптурам тучных женщин уже около 38 тысяч лет.