Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые разгадали тайну древнейших скульптур на Земле

Светлана Иванова
17:43 02.12.2020
Знаменитые «венеры палеолита» отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре.
Ученые разгадали тайну древнейших скульптур на Земле
© Фото: Jean-Gilles Berizzi, Wikimedia

Знаменитые «венеры палеолита», являющиеся древнейшими скульптурами на Земле, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре. К такому выводу пришли ученые из США и ОАЭ. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Команда Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо обратила внимание на то, что «венеры палеолита» представляют женщин с ожирением или беременных слишком реалистично. Этот факт заставил ученых усомниться в том, что скульптуры передавали образ Богини-Матери - символ плодородия и продолжения рода представителей ориньякской культуры, как предполагалось ранее.

В ходе работы ее авторы изучили антропометрические данные (то есть отношение талии к бедрам и плечам) статуэток, найденных в разных районах Евразии. Выяснилось, что чем ближе к ледникам были обнаружены «венеры палеолита», тем тучнее они выглядели.

По-видимому, полнота женщин виделась северным народам желанным состоянием, поскольку такие женщины лучше вынашивали детей при дефиците пищи.

Руководитель исследования профессор Ричард Джонсон полагает, что статуэтки несли духовный смысл, были своеобразным оберегом, защищавшим женщину во время вынашивания ребенка и кормления грудью.

«Венер палеолита» находят по всей Евразии, от Пиренеев до Байкала, там, куда пришли ранние современные люди во время межледникового потепления около 48 тысяч лет назад. Самым древним скульптурам тучных женщин уже около 38 тысяч лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:07 В стране и мире
Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
17:54 В стране и мире
Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников
17:50 В стране и мире
Видео
Крупный пожар обесточил дома на севере Москвы: видео
17:25 В стране и мире
В Санкт-Петербурге на Новый год закроют рестораны и музеи
16:52 Армия
Видео
Военный эксперт оценил размещенные на Курилах ЗРК С-300В4
Популярное
Популярное
Планета мертвецов: американские ученые разработали план на случай зомби-апокалипсиса
На месте таинственного монолита в Юте заметили «загадочное существо»
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
Видео
Елочка, гори: красноярские пожарные намеренно сожгли новогодние деревья
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.