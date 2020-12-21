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В Москве открылись елочные базары

Алена Миронова
07:56 21.12.2020
В столице уже работает более двухсот точек продаж.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Москве открылось 207 елочных базаров. Об этом  сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Instagram.

«Городские базары найти не сложно: они уже пять лет оформляются в едином стиле», - отметил Собянин.

Он также обратил внимание на соблюдение всех санитарных правил. Более того, добавил мэр, на месте можно получить информацию о происхождении елок.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать елку. Рекомендуется делать покупку в двадцатых числах декабря, чтобы дерево не осыпалось к Новому году.

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