В Москве открылись елочные базары

В Москве открылось 207 елочных базаров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Instagram.

«Городские базары найти не сложно: они уже пять лет оформляются в едином стиле», - отметил Собянин.

Он также обратил внимание на соблюдение всех санитарных правил. Более того, добавил мэр, на месте можно получить информацию о происхождении елок.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать елку. Рекомендуется делать покупку в двадцатых числах декабря, чтобы дерево не осыпалось к Новому году.