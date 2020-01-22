Успех и испытания: Картаполов рассказал о темпах Висло-Одерской операции

75 лет назад, 17 января 1945 года, части 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска польского выбили из Варшавы немецко-фашистских захватчиков. Это был пятый день Висло-Одерской операции.

«Это была, наверное, самая успешная, самая интересная операция времен Великой Отечественной войны. В этой операции впервые за всю Великую Отечественную войну были достигнуты самые высокие темпы наступления. В отдельные дни для стрелковых частей (это пехота, по сути) эти темпы доходили до 40 километров в сутки, а танковых и моторизованных - до 70 километров», - рассказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

По его словам, больше такого темпа в ходе всей Второй мировой войны ни советским войскам, ни союзникам не удалось повторить.

Освобождение Польши стало не только огромным успехом, но и тяжелым испытанием для нашей армии.

«Красная Армия в боях за освобождение Европы потеряла чуть более одного миллиона человек, а за освобождение Польши - 600. То есть больше половины. Мало того, в рядах Красной Армии к началу 1945 года воевало более 200 тысяч поляков, это Войско польское. И них более 40 тысяч были убиты, пропали без вести, получили ранения в ходе боев за освобождение Польши», - добавил Картаполов.

Празднование Москвой 75-летия освобождения Варшавы от немецких оккупантов вызвало недовольство в Польше. Что хотела бы скрыть официальная Варшава? И чем закончатся битвы за историю? Смотрите «Специальный репортаж» 22 января в 18.30 на телеканале «Звезда».