Планета мертвецов: американские ученые разработали план на случай зомби-апокалипсиса

Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разработали план по спасению человечества от зомби-апокалипсиса. На такой шаг их подвигла пандемия коронавируса, показавшая, насколько быстро может распространяться любая инфекция по земному шару.

Согласно материалу, опубликованному изданием Express, специалисты из США уверены, что «зомбификация» живых существ уже существует в природе и она касается в том числе человека, однако пока эта проблема не имеет глобального характера. Как утверждает доктор Хан, если ситуация выйдет из-под контроля и произойдет зомби-вспышка, то CDC будет реагировать на это так же, как реагирует на любую болезнь или вирусную угрозу.

«Если зомби действительно начнут бродить по улицам, CDC будет оказывать техническую помощь городам, штатам или международным партнерам, борющимся с нашествием зомби. Эта помощь может включать в себя консультации, лабораторное тестирование и анализ, ведение пациентов и уход, отслеживание контактов и инфекционный контроль, включая изоляцию и карантин», - объяснил специалист план действий Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Основная же цель CDC, по его словам, будет заключаться в обнаружении источника вируса, маршрутов его передачи и скорости распространения. Затем ученые приступят к работе над созданием лекарства. К борьбе с зомби-апокалипсисом также планируется привлечь другие федеральные агентства США.

Кроме того, доктор Хан рассказал, как обычные люди могут подготовиться к подобному развитию событий. Так, он советует уже сейчас начать делать запасы провизии, лекарств, одежды и других необходимых в случае глобальных кризисов вещей.