Зеленский запросил Путина о встрече в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время визита президента РФ в Иерусалим. Зеленский сделал соответствующий запрос о встрече, однако она оказалась невозможной из-за дефицита времени у главы России.

Как сообщил журналистам помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков, изначально визит президента планировался на два дня, однако был сокращен в связи с обновлением правительства РФ.

В итоге глава государства отравится в Иерусалим утром 23 января и улетит вечером того же дня. За время визита он должен провести двусторонние встречи с гостями международного Форума памяти жертв Холокоста, открыть памятник жертвам блокады Ленинграда и провести переговоры с израильским руководством. А ближе к вечеру - отправиться в Палестину, посетить Вифлеем и встретиться с лидером автономии Махмудом Аббасом.

На международном форуме Владимир Путин выступит первым в качестве главного гостя. На мероприятие прибудут лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств. Среди них - вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон и принц Уэльский Чарльз.